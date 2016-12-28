09/01/2017

Роспотребнадзор Марий Эл: если подскользнулись на обледеневшем крыльце магазина

Вопрос: Здравствуйте. Выходя из магазина, я поскользнулся на обледеневшем крыльце, упал и вывихнул локтевой сустав. Необходимо лечение. Можно ли мне получить материальную компенсацию и к кому за ней обратиться?



Ответ: Здравствуйте. Так как в результате падения на обледеневшем крыльце магазина, Вы получили травму, то в соответствии с законодательством ущерб должен быть возмещен.



То, что на крыльце имелась наледь, говорит о том, что вверенная территория содержалась ненадлежащим образом. Вы имеете право обратиться с иском в суд. При этом следует обязательно установить виновника вреда. Здесь это будет та организация, в чьи обязанности входит содержание в подобающем состоянии данного крыльца.



Отметим, что применительно к административным зданиям, в том числе и магазинам, бремя содержания своего имущества несет его собственник.



В таком случае, если Вы подскользнулись на ступеньках магазина, ответственность будет нести его владелец. Но здесь необходимо доказать, что собственник действительно виноват так как действовал без должной осмотрительности. Примером тому может служить ситуация, когда лед со ступенек не удаляется.

Здравствуйте. Выходя из магазина, я поскользнулся на обледеневшем крыльце, упал и вывихнул локтевой сустав. Необходимо лечение. Можно ли мне получить материальную компенсацию и к кому за ней обратиться?Здравствуйте. Так как в результате падения на обледеневшем крыльце магазина, Вы получили травму, то в соответствии с законодательством ущерб должен быть возмещен.То, что на крыльце имелась наледь, говорит о том, что вверенная территория содержалась ненадлежащим образом. Вы имеете право обратиться с иском в суд. При этом следует обязательно установить виновника вреда. Здесь это будет та организация, в чьи обязанности входит содержание в подобающем состоянии данного крыльца.Отметим, что применительно к административным зданиям, в том числе и магазинам, бремя содержания своего имущества несет его собственник.В таком случае, если Вы подскользнулись на ступеньках магазина, ответственность будет нести его владелец. Но здесь необходимо доказать, что собственник действительно виноват так как действовал без должной осмотрительности. Примером тому может служить ситуация, когда лед со ступенек не удаляется. Согласно пунктам 1 и 2 статьи 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации, ответственность за причинение вреда возлагается на лицо, причинившее вред, в том случае, если оно не докажет отсутствие своей вины.

Напомним, что в соответствии со ст. 1085 Гражданского кодекса Российской Федерации, при причинении гражданину увечья или ином повреждении его здоровья возмещению подлежит утраченный потерпевшим заработок (доход), который он имел либо определенно мог иметь, а также дополнительно понесенные расходы, вызванные повреждением здоровья, в том числе расходы на лечение, дополнительное питание, приобретение лекарств, протезирование, посторонний уход, санаторно-курортное лечение, приобретение специальных транспортных средств, подготовку к другой профессии, если установлено, что потерпевший нуждается в этих видах помощи и ухода и не имеет права на их бесплатное получение. Напомним, что в соответствии со ст. 1085 Гражданского кодекса Российской Федерации, при причинении гражданину увечья или ином повреждении его здоровья возмещению подлежит утраченный потерпевшим заработок (доход), который он имел либо определенно мог иметь, а также дополнительно понесенные расходы, вызванные повреждением здоровья, в том числе расходы на лечение, дополнительное питание, приобретение лекарств, протезирование, посторонний уход, санаторно-курортное лечение, приобретение специальных транспортных средств, подготовку к другой профессии, если установлено, что потерпевший нуждается в этих видах помощи и ухода и не имеет права на их бесплатное получение.

Управление Роспотребнадзора по Республике Марий Эл Нравится

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