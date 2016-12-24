Христос раждается, славите!



Дорогие братья и сестры!

В священную ночь Великого праздника Рождества Христова духовная радость охватывает каждого из нас. Сегодня Сын Божий рождается от Приснодевы Марии. В этот святой день мы переживаем и размышляем об этом событии. Пытаемся представить себе Евангельское событие Рождества, место, где произошло это, историю, связанную с ней. Помогает нам в этом храм Божий, который является Вифлеемом, где непрестанно воплощается нашего ради спасения Христос Бог.



Божественная благодать привела нас сегодня в Святой Вифлеем, в место особого и постоянного присутствия Божия. Молитва здесь и размышление о воплощении Сына Божия вызывают у нас определенные чувства. Прежде всего – чувство изумления. Бог и Господь приходит на землю, чтобы стать по всему нам подобным. И как приходит! Через Деву Марию, как Человек, как Младенец, полагается в убогих яслех, потому что не было для Него иного места!... Кроме изумления у нас рождается и чувство особой благодарности за милость и любовь Божию к нам, земным людям, к делу нашего спасения. Какое снисхождение Божие к человеку! Бог приходит в мир, как Человек живет с людьми, учит нас нашим языком, дает нам понятие истинной веры, любви, правды, творит дела милосердия и помощи. И это не только две тысячи лет назад, но и теперь, сейчас. Разве теперь не живет с нами и в нас Господь, особенно в Церкви, особенно в Святых Христовых Тайнах? Он и ныне учит нас вере, любви, правде, через Свое божественное слово, через Святое Евангелие, через Свою Святую Церковь, через Своих священнослужителей. Он и ныне творит дела милосердия и помощи. Сколько примеров этому вокруг нас! Сколько Божиих благодеяний, к которым мы привыкли, перестали их замечать и должным образом ценить!



При размышлении о Рождестве Христовом возникает еще одно чувство – стыда и раскаяния. Тогда избранный народ иудейский не захотел принять Христа Спасителя. Теперь народ наш православный попирает основные заветы Христа о любви к Богу и людям. Попирает своими грехами и беззакониями, не внимая божественному зову и не стараясь исправиться. У нас появляется чувство сожаления о наших недобрых делах, которые причиняют Христу боль и страдания. И только сознание, что Господь пришел не праведников, а грешников спасти, дает нам надежду на спасение. И снова чувство благоговейной благодарности к Богу, которому слава на небе и на земле!



Нам необходимо не только размышлять, но и устремиться к Богу умом и сердцем. Он, рождшийся Богомладенец, с распростертыми объятиями проходит через все времена и пространства, всех призывает к себе и радуется всякому человеческому обращению и обновлению.



Дорогие братья и сестры! Из глубины сердца поздравляю вас с Рождеством Христовым и Новолетием. Пусть пример божественной правды и любви, кротости и смирения, будет для нас законом жизни. Пусть Богомладенец Христос укрепляет нас в стремлении к добродетели, дабы жить нам всем в любви, согласии, благополучии и мире. И в этом совершенстве обрести еще больший дар – стать одесную Бога и Отца Небесного в День Вечный. Призываю на всех вас благословение нас ради Рождшегося Христа Жизнодавца.

