Мероприятия, посвященные Году российского кино, проходили во всех исправительных учреждениях республики. Но, безусловно, одним из самых ярких стала творческая встреча заслуженного артиста Российской Федерации и народного артиста Марий Эл Василия Домрачева с осужденными исправительной колонии № 7.Василий Валерианович, выпускник ГИТИСа, рассказал о том, как, будучи студентом, попал в мир большого кино, о своих первых ролях. Осужденным показали кадры из фильмов, где сыграл артист. Некоторые из картин не слишком знакомы широкому кругу зрителей, но отрывки таких известных фильмов как «Меня зовут Арлекино», «Особенности национальной рыбалки», «Улицы разбитых фонарей» зрительный зал встретил аплодисментами.Рассказ известнейшего в республике киноактера был посвящен не только особенностям работы над фильмами, но и различным курьезам, происходившим на съемочных площадках и вокруг них. В творческом монологе нашлось место рассуждениям о том, какими путями развивается кино в России, о том, что многие фильмы похожи друг на друга и не становятся по-настоящему «штучным» товаром.Отдельно Василий Домрачев рассказал о своей режиссерской работе, о новом полнометражном фильме «Большая река», съемки которого этим летом состоялись в Юринском районе Марий Эл.Василий Валерианович ответил на вопросы зрителей и подарил отделу воспитательной работы диск с фильмом «Салика» – своим режиссерским дебютом. А осужденные подарили гостю учреждения куклу «Тильда» ручной работы – как пример творчества, которое вполне можно назвать «штучным» товаром.Поскольку Василий Домрачев прокурором был только на киноэкране и впервые оказался в исправительном учреждении, для него организовали небольшую экскурсию. Его очень заинтересовали работы осужденных, выполненные в стиле декупаж и использованные при оформлении отрядных помещений.

– Я обязательно расскажу об этом творческом решении нашему театральному художнику-оформителю, – сказал Василий Домрачев. – Думаю, он сильно удивится, когда узнает, что я подсмотрел это в колонии. Если же подвести итог нашей встречи, мне понравилась и сама эмоциональная атмосфера, и теплый прием зрителей. Прямо скажем, неожиданные впечатления от сурового режимного учреждения.

Завершая необычный творческий вечер, Василий Домрачев поздравил всех с наступающим Новым годом, пообещав рассмотреть возможность послепремьерного показа фильма «Большая река» в клубе для осужденных исправительной колонии № 7.