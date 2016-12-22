Важно: Уважаемые потребители! Если Вы планируете совершить поездку с детьми до 12 лет, сообщите об этом при заказе такси, так как водитель должен предусмотреть наличие кресла для обеспечения безопасности вашего ребенка.



Плата за пользование легковым такси определяется двумя способами:



В новогодние праздники традиционно увеличивается спрос на услуги такси. Кто-то задержался в гостях, а кто-то просто хочет быстрее добраться до нужного места - в любом случае потребителям, необходимо знать некоторые аспекты правовой стороны работы такси.Перевозка пассажиров и багажа легковым такси осуществляется на основании публичного договора фрахтования, заключаемого фрахтователем непосредственно с водителем легкового такси или путем принятия к выполнению фрахтовщиком заказа фрахтователя. Фрахтование – это предоставление за определенную плату (фрахт) транспорта для перевозки грузов и выполнения иных работ с целью совершения одного или нескольких рейсов.Предоставление услуг легковым такси регулируется Правилами перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 14 февраля 2009 г. №112 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом», а также Законом РФ от 07 февраля 1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей». Диспетчер обязан зарегистрировать принятый к исполнению заказ, внеся в журнал регистрации следующую информацию: номер заказа; дату принятия заказа; дату выполнения заказа; место подачи легкового такси; марку легкового такси, если она была оговорена с потребителем; планируемое время подачи легкового такси.По прибытии легкового такси к месту его подачи заказчику должно быть сообщено местонахождение, государственный регистрационный знак, марка и цвет кузова легкового такси, а также фамилия, имя и отчество водителя и фактическое время подачи легкового такси.Маршрут перевозки пассажиров и багажа легковым такси определяется заказчиком. Если указанный маршрут не был определен, водитель легкового такси должен осуществить перевозку по кратчайшему маршруту.в виде фиксированной платы не зависимо от показаний таксометра;на основании установленных тарифов, исходя из фактического расстояния перевозки и фактического времени пользования легковым такси, определенными в соответствии с показаниями таксометра, которым в этом случае оборудуется легковое такси.Исполнитель выдает заказчику кассовый чек или квитанцию в форме бланка строгой отчетности, подтверждающие оплату пользования легковым такси.Потребитель может взять с собой багаж, который перевозится в багажном отделении легкового такси. Габариты багажа должны позволять осуществлять его перевозку с закрытой крышкой багажного отделения.Также, в легковом такси разрешается провозить в качестве ручной клади вещи, которые свободно проходят через дверные проемы, не загрязняют и не портят сидений, не мешают водителю управлять легковым такси и пользоваться зеркалами заднего вида.Чтобы быть уверенным в добросовестности исполнителя услуги, к которому Вы обратились, убедитесь в наличии необходимой информации, которая должна быть размещена на передней панели легкового такси справа от водителя. Она должна включать следующие сведения:полное или краткое наименование фрахтовщика;условия оплаты за пользование легковым такси;визитная карточка водителя с фотографией;наименование, адрес и контактные телефоны органа, обеспечивающего контроль за осуществлением перевозок пассажиров и багажа.В легковом такси должны находиться правила пользования соответствующим транспортным средством, которые предоставляются фрахтователю по его требованию.Также в салоне такси должно находиться разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, выдаваемого уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Данное разрешение должно быть представлено по требованию пассажира.

Кроме того, порядок осуществления регионального государственного контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси регулируется Законом Республики Марий Эл от 02 августа 2011 г. № 47-3 «Об организации транспортного обслуживания пассажиров и перевозки багажа легковым такси на территории Республики Марий Эл».

Дела об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена статьями 11.14.1 и 12.31.1 (в части легковых такси) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, возбуждаются и рассматриваются должностными лицами уполномоченного органа в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.