Впервые в День российского кинематографа было организовано проведение всероссийской акции «Ночь кино».

Памяти первой марийской киноактрисы В.В.Смирновой / 75 лет со дня рождения», «Этих дней не смолкнет слава», «Союзмультфильм – детям»

Федеральным фондом социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии выделялись субсидии на создание новых кинозалов и условий для кинопоказа в малых городах с населением менее 100 тыс. человек.

«Фонд кино» выделил деньги на модернизацию кинотеатра в Волжске

Уходящий 2016 год – Год кино – ознаменовался яркими событиями, которые привнесли в культурную жизнь нашей республики много интересного. Он был насыщен тематическими событиями, прошло множество познавательных мероприятий, посвященных теме кино – фотовыставки, встречи с артистами и режиссерами, викторины, фестивали и конкурсы.На бесплатной основе демонстрировались мультипликационный фильм «Смешарики», художественные фильмы «Легенда № 17» и «Батальон». Акция прошла во всех городских округах и муниципальных районах Марий Эл. «Ночь кино» вызвала большой интерес у жителей республики, в мероприятиях участвовало более 3 тысяч зрителей.В этом году Государственным архивом аудиовизуальной документации Республики Марий Эл проведены кинофестивали: «Филиалом ВГТРК «ГТРК «Марий Эл» проведен республиканский конкурс сценаристов. В Горномарийском районе прошел фестиваль-конкурс видеолюбителей им. А.Д.Амельченко, в Йошкар-Оле – конкурс видеороликов «Фантазия и реальность», в Мари-Турекском районе – V открытый фестиваль-конкурс визуального творчества «Тӱрэл».Талантливые и инициативные видеолюбители, видеостудии, творческие коллективы республики приняли участие и стали лауреатами международных, всероссийских кинофестивалей. Много новых идей, творческих замыслов было воплощено в уходящем году театральными, музейными, библиотечными, образовательными учреждениями республики.В этом году таким объектом стал кинотеатр «Феникс» в г. Звенигово, в котором был переоборудован один кинозал и открыт второй кинозал с современным проекционным и звуковым оборудованием. В настоящее время по этой же программе осуществляется оборудование двухзального кинотеатра в г. Козьмодемьянске, открытие которого планируется в начале 2017 года.Год кино стимулировал развитие киносети - вот это важно: почти треть россиян до сих пор живут вдали от кинозалов.

«В Год российского кино реализован комплекс содержательных шагов, направленных на развитие отечественного кинематографа и укрепления его позиций на международной арене, что предусматривает увеличение производства национальных фильмов, модернизацию ведущих киностудий страны, продвижение российских фильмов», - обращаясь к зрителям на церемонии закрытия Года российского кино, сказал Михаил Васютин, Первый заместитель Председателя Правительства, министр культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл.

Работникам культуры, внесшим большой вклад в проведение мероприятий в рамках Года российского кино сегодня были вручены благодарственные письма, почетная грамота Министерства культуры, печати и по делам национальностей. Михаил Зиновьевич вручил также государственные награды и почетные звания.В рамках закрытия Года российского кино творческими коллективами Дворца культуры им. В.И. Ленина была подготовлена концертная программа. Состоялся показ фильма режиссера Василия Домрачева «Большая река», снятого в 2016 году.