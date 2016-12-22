Дорогие жители и гости Республики Марий Эл!

Примите самые искренние и теплые пожелания с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!



Пусть эти долгожданные и всеми любимые праздники дарят вам прекрасные минуты общения с близкими людьми, пробуждают добрые чувства, приносят мир и согласие в ваш дом.



Традиционно «перелистав» в предновогодние дни события уходящего года, мы можем с уверенностью сказать, 2016-й прожит достойно. Для Республики Марий Эл он выдался насыщенным: принес немало хороших новостей в самых разных сферах, произошли важные перемены в общественно-политической жизни, связанные с обновлением законодательной и исполнительной власти региона. Мы много и плодотворно работали, формировали бюджет, строили предприятия, детские сады, школы, поликлиники, ФАПы и стадионы — то, без чего немыслимо высокое качество жизни граждан. Заложен крепкий, прочный фундамент дальнейшего развития Республики Марий Эл, укрепления ее экономики и социального обустройства.



На 2017 год у нас также есть большие планы, желание и возможность сделать жизнь в родном Марийском Крае более яркой, значимой, благоустроенной. Уверен, что наступающий год умножит достигнутые результаты, и благодаря труду и заботе всех жителей республики на нашей земле будут крепнуть благополучие и мир.



А вообще новогодние праздники — особое время в жизни каждого человека. Это новые надежды и новые планы на их воплощения. Еще чуть-чуть — и стрелки часов, совершив последний в уходящем году оборот, сойдутся вместе. С последним ударом курантов мы сдвинем фужеры и скажем друг другу: «С Новым годом! С новым счастьем!», вспомним о самом дорогом для каждого из нас, о здоровье и благополучии родных и близких людей, пожелаем, чтобы им всегда сопутствовала удача, где бы они ни находились.



Желаю всем жителям республики крепкого здоровья, счастья и благополучия, новогоднего волшебства и исполнения заветных желаний! Пусть Новый 2017 год будет для вас щедрым на добрые дела и ознаменован высокими достижениями и удачей во всех начинаниях, принесет мир и процветание нашей стране и каждой семье!

Глава Республики Марий Эл Л.И. Маркелов