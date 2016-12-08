«Нефтяник» (Альметьевск) – «Ариада-НХ» (Волжск) - 5:1 (3:1, 2:0, 0:0). 25 декабря. Альметьевск. ДС «Юбилейный». 1682 зрителя. Судьи: Зибинин, Петухов.

1:0 - Хапов (Демидов, Сумин, 01.29), 2:0 - Леснухин (Коньков, 2.13.). 2:1 - Чурляев (Борисенков, Бобиков, 14.15, бол.). 3:1 - Ядроец (Трубкин, Насыбуллин, 17.08, бол.). 4:1 – Демидов (Адамчук, Гильманов, 21.22). 5:1 – Коньков (Мисюль, Парфирьев, 27.45, бол.).

Рейзвих (Ярославлев). Трубкин – Ермолаев (К), Адамчук (4) – Сумин, Парфирьев – Мисюль (2), Сорокин – Билалов, Насыбуллин - Ядроец – Байкеев (2), Гильманов (2) – Хапов (А) – Демидов (А), Коньков (4) – Чиглинцев (2) – Леснухин, Полещук (2) – Широков (2) - Динмухаметов

Голованов (27.45 - Енюшин). Чурляев (К) – Иванов, Дьяков (А) – Калинин (2), Корчемкин – Алексеев, Пузатов – Кудрявцев, Борисенков (2) – Гарифуллин (2) (А) – Хайруллин, Бобиков - Нестеров – Мурзин, Бикмуллин (4) - Репин – Угольников (2), Воеводин – Кальной (2) - Макаров

Пресс-конференция

Александр Агеев («Ариада-НХ»)

Уходящий год «Ариада-НХ» в игровом плане завершила в Альметьевске, но не смогла переиграть действующего чемпиона.После хорошего матча с «Барсом», волжане отправились на заключительную игру 2016 года в нефтяную столицу Татарстана. Перед поединком пришлось вносить срочные коррективы. Вратарь Анаркулов получил травму и в помощь был вызван Голованов из «Реактора».Игра была решена в первой половине. Счет угрожающе рос и к 28-ой минуте был уже «5:1» не в пользу нашей команды. Сделать что-либо против хозяев в следующие тридцать минут «Ариада-НХ» не смогла, и цифры на табло остались неизменными до финальной сирены.Впереди у волжан достаточно длинная пауза, даже не пауза, а перерыв. В связи с тем, что «Кристалл» снялся с Чемпионата, следующая игра состоится лишь 11 января 2017 года. Мы в Волжске принимаем «Дизель».Голы:«Нефтяник» (20):«Ариада-НХ» (14):

- Буду краток. Праздник болельщикам не устроили, боя не получилось. Соперника с победой, всех с Новым годом.

Ришат Гимаев («Нефтяник»):

- Настраивались на игру. Соперник удачно сыграл в Казани и вышел с хорошим настроением. И я благодарен ребятам за то, что подошли к встрече ответственно, весь матч провели солидно и заслуженно победили. У нас есть определенные проблемы, мы их не выносим на всеобщее обсуждение. Должны их преодолеть, плюс будут возвращаться травмированные – травм в этом году много и все на месяц-полтора. Те, на кого выпала нагрузка сыграли достойно. Были тяжелые моменты, но все преодолевается, через работу. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех жителей города, всех болельщиков с наступающим праздником и пожелать счастья, удачи, здоровья.

11 января 2017 года

«Ариада-НХ»- «Дизель»

Начало в 18:30

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