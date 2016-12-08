Уходящий год «Ариада-НХ» в игровом плане завершила в Альметьевске, но не смогла переиграть действующего чемпиона.
После хорошего матча с «Барсом», волжане отправились на заключительную игру 2016 года в нефтяную столицу Татарстана. Перед поединком пришлось вносить срочные коррективы. Вратарь Анаркулов получил травму и в помощь был вызван Голованов из «Реактора».
Игра была решена в первой половине. Счет угрожающе рос и к 28-ой минуте был уже «5:1» не в пользу нашей команды. Сделать что-либо против хозяев в следующие тридцать минут «Ариада-НХ» не смогла, и цифры на табло остались неизменными до финальной сирены.
Впереди у волжан достаточно длинная пауза, даже не пауза, а перерыв. В связи с тем, что «Кристалл» снялся с Чемпионата, следующая игра состоится лишь 11 января 2017 года. Мы в Волжске принимаем «Дизель».
- Буду краток. Праздник болельщикам не устроили, боя не получилось. Соперника с победой, всех с Новым годом.
Ришат Гимаев («Нефтяник»):
- Настраивались на игру. Соперник удачно сыграл в Казани и вышел с хорошим настроением. И я благодарен ребятам за то, что подошли к встрече ответственно, весь матч провели солидно и заслуженно победили. У нас есть определенные проблемы, мы их не выносим на всеобщее обсуждение. Должны их преодолеть, плюс будут возвращаться травмированные – травм в этом году много и все на месяц-полтора. Те, на кого выпала нагрузка сыграли достойно. Были тяжелые моменты, но все преодолевается, через работу. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех жителей города, всех болельщиков с наступающим праздником и пожелать счастья, удачи, здоровья.
Предстоящие встречи 11 января 2017 года «Ариада-НХ»- «Дизель» Начало в 18:30
А. Хаялиев Пресс-служба ХК «Ариада-НХ» Фото: ХК «Нефтяник»
СПОРТМаксим Иванов «Ариады-НХ» (Волжск): «Решил себя попробовать в Европе»Максим оказался очень суеверен. Рассказал, что в «Реакторе» дал интервью, а потом получил травму. То было случайное совпадение. Мы все вместе пожелаем ему удачи, и уверим, что все будет хорошо, пусть не переживает. Суеверия – они в голове. Все будет нормально, Максим! Более того, сразу два хоккеиста «Ариады-НХ» стали лучшими, и оба дали интервью.17/12/2016