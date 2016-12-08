«В отношении организатора кредитно-потребительского кооператива Главным следственным управлением МВД по Республике Татарстан в августе 2015 года возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Схема работы кредитного кооператива была стандартной: принимались вклады под 29%-48% в год. Выплаты по процентам прекратились уже в марте 2015 года. Организация была зарегистрирована в Татарстане, головной офис располагался в самом центре Казани, а филиалы действовали также в соседних с республикой регионах. Деятельность кооператива активно рекламировалась практически во всех бесплатных газетах", - рассказала Ирина Волк.
Вкладчиками становились в основном пенсионеры. Все, кто вступили в кооператив в начале, получали выплаты с процентами, но подавляющее большинство клиентов убеждали вложиться заново. Размеры вкладов варьировались от 10 тысяч до 15 миллионов рублей. Общая сумма ущерба составила 427 миллионов рублей.
В ходе следствия наложен арест на несколько земельных участков, жилые и нежилые помещения и легковые машины – в общей сложности на сумму свыше 300 миллионов рублей.
Председатель кооператива (35-летний житель г. Казани), уже будучи под следствием в Саранске, написал явку с повинной в МВД по Республике Татарстан. Он заявил, что раскаялся в том, что обманул людей и предоставил всю свою документацию с данными вкладчиков.
В ходе следствия в одно производство соединены уголовные дела по эпизодам преступной деятельности кооператива в Республиках Татарстан и Марий Эл, городах Саранске и Чебоксарах. Всего потерпевшими по делу признаны 1530 человек.