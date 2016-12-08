28/12/2016

В Татарстане в суд направлено уголовное дело в отношении организаторов финансовой пирамиды, действовавшей также в Марий Эл



«В отношении организатора кредитно-потребительского кооператива Главным следственным управлением МВД по Республике Татарстан в августе 2015 года возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. "Схема работы кредитного кооператива была стандартной: принимались вклады под 29%-48% в год. Выплаты по процентам прекратились уже в марте 2015 года. Организация была зарегистрирована в Татарстане, головной офис располагался в самом центре Казани, а филиалы действовали также в соседних с республикой регионах. Деятельность кооператива активно рекламировалась практически во всех бесплатных газетах", - рассказала Ирина Волк.

Вкладчиками становились в основном пенсионеры. Все, кто вступили в кооператив в начале, получали выплаты с процентами, но подавляющее большинство клиентов убеждали вложиться заново. Размеры вкладов варьировались от 10 тысяч до 15 миллионов рублей. Общая сумма ущерба составила 427 миллионов рублей.



В ходе следствия наложен арест на несколько земельных участков, жилые и нежилые помещения и легковые машины – в общей сложности на сумму свыше 300 миллионов рублей.



Председатель кооператива (35-летний житель г. Казани), уже будучи под следствием в Саранске, написал явку с повинной в МВД по Республике Татарстан. Он заявил, что раскаялся в том, что обманул людей и предоставил всю свою документацию с данными вкладчиков.



В ходе следствия в одно производство соединены уголовные дела по эпизодам преступной деятельности кооператива в Республиках Татарстан и Марий Эл, городах Саранске и Чебоксарах. Всего потерпевшими по делу признаны 1530 человек. Вкладчиками становились в основном пенсионеры. Все, кто вступили в кооператив в начале, получали выплаты с процентами, но подавляющее большинство клиентов убеждали вложиться заново. Размеры вкладов варьировались от 10 тысяч до 15 миллионов рублей. Общая сумма ущерба составила 427 миллионов рублей.В ходе следствия наложен арест на несколько земельных участков, жилые и нежилые помещения и легковые машины – в общей сложности на сумму свыше 300 миллионов рублей.Председатель кооператива (35-летний житель г. Казани), уже будучи под следствием в Саранске, написал явку с повинной в МВД по Республике Татарстан. Он заявил, что раскаялся в том, что обманул людей и предоставил всю свою документацию с данными вкладчиков.В ходе следствия в одно производство соединены уголовные дела по эпизодам преступной деятельности кооператива в Республиках Татарстан и Марий Эл, городах Саранске и Чебоксарах. Всего потерпевшими по делу признаны 1530 человек.

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