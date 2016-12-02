28/12/2016

Управление Федеральной службы судебных приставов Марий Эл: погаси долги и лети отдыхать





Чтобы долгожданный отпуск не оказался под угрозой, перед покупкой путевок имеет смысл проверить, не являетесь ли вы должником. Напоминаем о том, что планировать отпуск за пределами Российской Федерации следует только после полного погашения всех имеющихся задолженностей и не позднее чем за 2 недели до даты выезда.



Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Марий Эл напоминает, что самостоятельно узнать о своих долгах можно на официальном сайте УФССП России по Марий Эл в разделе «Банк данных исполнительных производств».

Гражданам и представителям юридических лиц, обнаруживших себя в банке данных исполнительных производств, Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Марий Эл рекомендует оплатить задолженность нижеперечисленными способами:



- с помощью сервиса Банк данных исполнительных производств на официальном сайте ФССП России в режиме онлайн через электронные платежные системы Промсвязьбанка, КИВИ (без комиссии), РОБОКАССЫ, ОПЛАТАГОСУСЛУГ.РУ, Вэбмани, Яндекс.Деньги. Платежная система ОПЛАТАГОСУСЛУГ.РУ также позволяет оплатить задолженность со счета мобильного телефона, платежная система Яндекс.Деньги через салоны сотовой связи;

- с помощью приложения «ФССП» для мобильных устройств в режиме онлайн через электронные платежные системы;

- через личный кабинет в интернет-банке Сбербанк ОнЛ@йн (без комиссии) выбрав услугу «ФССП России» (для пользователей банковских карт Сбербанка России);

- через терминалы и банкоматы моментальной оплаты;

- с помощью сервиса Банк данных исполнительных производств на официальном сайте УФССП России по РМЭ распечатать квитанцию для оплаты и оплатить непосредственно в банке;

- непосредственно судебному приставу-исполнителю.



Запись в Банке данных будет удалена или изменена (в случае частичного погашения задолженности) в течение 3 – 7 дней с момента оплаты, так как денежные средства должны поступить на депозитный счет отдела судебных приставов, распределены, перечислены взыскателю.

Погасить свои долги должникам любых категорий особенно актуально в период наступления новогодних праздников, так как многие жители республики планируют отдохнуть за границей.Чтобы долгожданный отпуск не оказался под угрозой, перед покупкой путевок имеет смысл проверить, не являетесь ли вы должником. Напоминаем о том, что планировать отпуск за пределами Российской Федерации следует только после полного погашения всех имеющихся задолженностей и не позднееУправление Федеральной службы судебных приставов по Республике Марий Эл напоминает, что самостоятельно узнать о своих долгах можно на официальном сайте УФССП России по Марий Эл в разделе «Банк данных исполнительных производств».Гражданам и представителям юридических лиц, обнаруживших себя в банке данных исполнительных производств, Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Марий Эл рекомендует оплатить задолженность нижеперечисленными способами:- с помощью сервиса Банк данных исполнительных производств на официальном сайте ФССП России в режиме онлайн через электронные платежные системы Промсвязьбанка, КИВИ (без комиссии), РОБОКАССЫ, ОПЛАТАГОСУСЛУГ.РУ, Вэбмани, Яндекс.Деньги. Платежная система ОПЛАТАГОСУСЛУГ.РУ также позволяет оплатить задолженность со счета мобильного телефона, платежная система Яндекс.Деньги через салоны сотовой связи;- с помощью приложения «ФССП» для мобильных устройств в режиме онлайн через электронные платежные системы;- через личный кабинет в интернет-банке Сбербанк ОнЛ@йн (без комиссии) выбрав услугу «ФССП России» (для пользователей банковских карт Сбербанка России);- через терминалы и банкоматы моментальной оплаты;- с помощью сервиса Банк данных исполнительных производств на официальном сайте УФССП России по РМЭ распечатать квитанцию для оплаты и оплатить непосредственно в банке;- непосредственно судебному приставу-исполнителю.Запись в Банке данных будет удалена или изменена (в случае частичного погашения задолженности) в течение 3 – 7 дней с момента оплаты, так как денежные средства должны поступить на депозитный счет отдела судебных приставов, распределены, перечислены взыскателю. Также получить информацию о наличии/отсутствии задолженности можно с мобильных устройств, использующих следующие портативные операционные системы: Android, iOS и Windows Phone. Приложение легко найти и установить на соответствующих системах из «магазинов» приложений Windows на Windows Phone, из Google Play на Android, из App Store на iPhone, набрав в поиске: «фссп». Приложение для мобильных устройств позволяет оплатить задолженность в режиме онлайн через электронные платежные системы.

Приложения для социальных сетей и мобильных устройств позволяют не только однократно получить информацию о наличии/отсутствии задолженности по исполнительным производствам, но и подписаться на получение данных сведений постоянно. Подписавшись, Вы будете получать уведомления о появлении новой задолженности или об изменениях в уже имеющейся. Приложения для социальных сетей и мобильных устройств позволяют не только однократно получить информацию о наличии/отсутствии задолженности по исполнительным производствам, но и подписаться на получение данных сведений постоянно. Подписавшись, Вы будете получать уведомления о появлении новой задолженности или об изменениях в уже имеющейся.

Пресс-служба УФССП России по Республике Марий Эл Нравится

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