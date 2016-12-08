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Центральная районная поликлиника
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3 января с 8.00 до 12.00 - дежурные терапевт, отоларинголог, офтальмолог. С 8.00 до 15.00 - дежурные хирург, травматолог, ВК.
Прием вызовов до 10.00.
6 января с 8.00 до 12.00 - дежурные терапевт, эндокринолог, дерматолог, отоларинголог, офтальмолог. С 8.00 до 15.00 -дежурные хирург, травматолог, ВК.
Прием вызовов до 10.00.
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Детская поликлиника
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3 и 6 января с 8.00 до 12.00 - дежурный педиатр. Прием вызовов до 10.00.
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Городская поликлиника №1
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3 и 6 января с 8.00 до 12.00 - дежурный врач-терапевт. Прием вызовов до 12.00.
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Городская поликлиника №2
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3 и 6 января с 8.00 до 12.00 - дежурный терапевт. Прием вызовов до 12.00.
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Городская поликлиника №3
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3 и 6 января с 8.00 до 12.00 - дежурный терапевт. Прием вызовов до 11.00.
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Женская консультация
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3 и 6 января с 8.00 до 12.00 - дежурный гинеколог.
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Стоматологическая поликлиника
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3 и 6 января с 8.00 до 12.00 - дежурные стоматолог-терапевт, стоматолог-хирург.
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Помарская амбулатория
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3 и 6 января с 8.00 до 13.00 - дежурные терапевт, педиатр. Прием вызовов до 13.00.
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Приволжская амбулатория
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3 и 6 января с 8.00 до 12.00 - дежурные терапевт, педиатр. Прием вызовов до 11.00.
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Больше-Паратская амбулатория
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3 и 6 января с 8.00 до 12.00 - дежурные терапевт, педиатр. Прием вызовов до 11.00.
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Поликлиника Сотнурской участковой больницы
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3 и 6 января с 8.00 до 13.00 - дежурные терапевт, педиатр, стоматолог. Прием вызовов до 13.00.