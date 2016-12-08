3 января с 8.00 до 12.00 - дежурные терапевт, отоларинголог, офтальмолог. С 8.00 до 15.00 - дежурные хирург, травматолог, ВК.

Прием вызовов до 10.00.​

6 января с 8.00 до 12.00 - дежурные терапевт, эндокринолог, дерматолог, отоларинголог, офтальмолог. С 8.00 до 15.00 -дежурные хирург, травматолог, ВК.

Прием вызовов до 10.00.