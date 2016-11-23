По официальным данным, на сегодняшний день в гостиницах Татарстана забронировано в пиковые даты 2-6 января 93 % номерного фонда. На новогоднюю ночь загрузка номерного фонда оценивается в 78%. Средний показатель загрузки с 31 декабря по 7 января составляет 63,9%.



Татарстан, как и в прошлом году, в топе спроса туристов на новогодние даты. Это подтверждает как официальная статистика Госкомитета республики Татарстан (РТ) по туризму, так и информация ведущих туроператоров.Как сообщили «Вестнику АТОР» в пресс-службе Госкомитета РТ по туризму, одноместное размещение в отелях 3-4 *в среднем обойдется туристу в 3,2 тыс. руб., двухместный номер будет стоить 4,4 тыс. руб., стоимость места в хостеле стартует от 600 руб. В новогодние каникулы туристы бронируют отели в Татарстане в среднем на три дня. Для приема гостей в праздничные дни в республике будут работать 360 гостиниц, хостелов, санаториев и баз отдыха.Как отмечают российские туроператоры, в среднем трехдневный тур в Казань без учета стоимости проезда по железной дороге или авиатранспортом обойдется туристам в 10-11 тыс. руб.

«Казань пользуется популярностью у туристов и на праздничные даты в том числе. Наиболее востребованы даты на период с 3 по 6 января, чаще всего бронируют туры на 3 дня», - сообщила «Вестнику АТОР» Анна Филатовская, директор департамента прямых продаж, рекламы и PR туроператора ICS Travel Group. По ее словам, чаще всего туристы предпочитают размещаться в отелях в центре столицы Татарстана.

На праздничные даты стоимость трехдневного тура в Казань у ICS Travel Group – 9,8 тыс. - 10,2 тыс. руб. на человека. В эту стоимость входит проживание, питание, экскурсионная программа, интерактивы и мастер-классы. Дополнительно оплачиваются ж/д или авиабилеты, индивидуальный или групповой трансфер.

Дмитрий Попов, директор по продукту национального оператора АЛЕАН сообщил, что сегодня показатели бронирования туров в Казань на новогодние праздники на том же уровне, что и в прошлом. «Туристский поток в данный регион стабильный из года в год. Наиболее востребованными средствами размещения являются гостиницы 3* и 4*. В этом году туристы больше ориентированы на туры с наибольшим количеством включенных услуг, тогда как в прошлом году, наоборот, предпочитали туры эконом», - рассказал он.

У АЛЕАН средняя стоимость тура на человека продолжительностью 3 дня с перелетом, проживанием, завтраком и экскурсионной программой составляет 11 тыс. руб.По оценке Дмитрия Шаврова, генерального директора ГК «Мультитур», по сравнению с прошлым годом турпоток в Казань на новогодние заезды снизился примерно на 5%. У клиентов «Мультитур» самые популярные даты заездов в Казань - это период с 31 декабря по 2 января и 3 января по 5 января. Средняя цена чека за тур на 1 человека у этого туроператора 10 тыс. 350 руб. В стоимость тура входит проживание в стандартном номере, питание завтрак или завтрак + обед (в зависимости от тура), экскурсионная программа, трансфер на встречу и проводы на ж/д вокзале в Казани.В новогодние праздники в прошлом году Казань посетило 130 тыс. туристов. В общей сложности в 2015 году Татарстан принял 2,7 млн. туристов.