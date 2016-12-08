«Барс» (Казань) – «Ариада-НХ» (Волжск) - 1:3 (1:0, 0:1, 0:2).

23 декабря. Казань. Дворец спорта. 222 зрителя. Судьи: А.Дреев, Е.Кочетов, Е.Антонов, Д.Пономарёв.

Билялов; Савельев (2) – Виноградов, Марин (2) – Лучевников, Железнов – Таратунин, Халиков – Цуканов (2); Голубев (2) – Литвинов – Кара, Лазарев – Протапович (2) – Галеев, Чирва – Каштанов – Бойко, Осипов – Редков – Васильев. Командный штраф – 2 мин.

Анаркулов; Чурляев (2) – Иванов (12), Дьяков – Федотов (2), Корчемкин – Алексеев, Пузатов – Кудрявцев; Борисенков – Гарифулин – Хайруллин (2), Бобиков – Нестеров – Мурзин, Угольников – Репин – Бикмуллин, Воеводин – Кальной – Макаров.

Протапович (Лазарев, 13.55), Хайруллин (Гарифулин, Федотов, 31.52), Борисенков (Чурляев, 48.15), Бикмуллин (Чурляев, Угольников, 55.18, бол.).

Послематчевая пресс-конференция

Александр Агеев (исполняющий обязанности главного тренера «Ариады-НХ»):

«Барс» (12):«Ариада-НХ» (18):Шайбы забросили:

Команда сегодня понравилась. Все сыграли строго по заданию. Команда выполнила установку, сыграв достаточно дисциплинированно. Нашей молодой команде пока не хватает стабильности. У наших ребят, воспитанников Казани, присутствовало волнение: на трибунах были их родители, родственники, близкие. Но ребята с волнением справились и потом использовали свой шанс, представившийся в большинстве.

Айрат Кадейкин (главный тренер «Барса»):

Я буду краток. Поздравляю соперника с победой. У команды противника сегодня было просто больше желания победить.

11 января 2017 года

«Ариада-НХ»- «Дизель»

Начало в 18:30

Предстоящие встречи