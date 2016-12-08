|
Категории работников
|
Средняя заработная плата
работников соответствующей категории, рублей
|
Все целевые категории работников
|
18112,4
|
Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений
|
16876,3
|
Педагогические работники образовательных учреждений общего образования
|
19051,0
|
Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей
|
16182,2
|
Преподаватели и мастера производственного обучения
образовательных учреждений начального и среднего
профессионального образования
|
17363,5
|
Преподаватели образовательных учреждений высшего профессионального образования
|
…1)
|
Врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги
(обеспечивающие предоставление медицинских услуг)
|
31523,8
|
Средний медицинский (фармацевтический) персонал
(персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)
|
17355,3
|
Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)
|
11246,1
|
Социальные работники
|
11874,3
|
Работники учреждений культуры
|
13527,2
|
Научные сотрудники
|
19466,5
|
Педагогические работники образовательных, медицинских организаций или организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей
|
18656,1