22 декабря под руководством Первого заместителя Председателя Правительства Республики Марий Эл Николая Куклина состоялось заседание Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.Внеочередная встреча членов Комиссии состоялась, как отметил Николай Куклин, не из-за произошедшего пожара или ЧС, а в связи с трагедией в Иркутске.

«Обидно за страну и всех нас, что происходят такие вопиющие случаи: население само не ведая, что творит, пьет то, что подешевле. Сегодня мы проводим чрезвычайное совещание, впереди предновогодняя неделя, все сядут за праздничный стол, а кто-то захочет одурманить себя, и важно не допустить подобных случаев в республике. Можно, конечно, создать нетерпимость этой темы в обществе, но должны быть и действовать законы», - открывая совещание, сказал Николай Куклин.

Так, в текущем году в республике зафиксировано 198 случаев отравлений, из них 140 – с летальным исходом.

При этом Первый заместитель Председателя Правительства Республики Марий Эл подчеркнул, что «гибель человека неестественной смертью, в первую очередь, - недоработка органов исполнительной власти».Между тем, руководитель Роспотребнадзора по Марий Эл Светлана Булатова проинформировала собравшихся о статистике.К примеру, 10 лет назад, по словам главы ведомства, в Марий Эл от употребления суррогатного алкоголя и нелекарственных спиртосодержащих средств, подобных тому, которым отравились десятки людей в Иркутске, пострадало 889 человек, из них 534 погибли.

«Динамика к уменьшению количества отравлений от алкоголя и его суррогатов, в том числе со смертельным исходом «налицо», все же цифры неутешительные. Важно оперативно реагировать и передавать сведения в МВД, Роспотребнадзор и другие контролирующие структуры», - подчеркнула Светлана Булатова.

На совещании также было отмечено, что по состоянию на отчетный период проведены проверки 34 объектов, реализующих спиртосодержащую непищевую продукцию и 25 объектов, реализующих спиртосодержащую пищевую продукцию.Выявлены нарушения на 11 объектах, реализующих непищевую спиртосодержащую продукцию.Проинспектировано более 823 литров спиртосодержащей непищевой продукции (парфюмерно-косметической – 819,719 л, товаров бытовой химии – 3,7 л) и 0,5 литров спиртосодержащей пищевой продукции. Из числа проверенной продукции 3,3 литра составила импортная.По фактам выявленных нарушений возбуждено 11 дел об административных правонарушениях. Выданы предписания о прекращении нарушений прав потребителей.Снято с реализации 12 партий (11 партий парфюмерно-косметической продукции и одна партия бытовой химии) в объеме 5,399 л (парфюмерно-косметическая продукция - 3,199 л, в т. ч. импортной – 2,2 л, товары бытовой химии иностранного производства – 2 л).В ходе проверок направлены на исследования 20 проб непищевой спиртосодержащей продукции (18 проб парфюмерно-косметической продукции, 2 пробы спиртосодержащей бытовой химии) и 1 проба пищевой спиртосодержащей продукции. По результатам исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Марий Эл» продукция соответствует требованиям нормативной документации.В связи с чем Минздраву республики в срок до 24 декабря поручено подготовить обращение ко всем аптечным учреждениям по введению жесткого контроля за реализацией препаратов с содержанием алкоголя, исключения продажи больших партий спиртосодержащих настоек, таких как «Боярышник» и аналогичных ему, а также обеспечить тщательный сбор сведений от пострадавших с отравлением о местах приобретения алкогольной и другой спиртосодержащей жидкости и оперативную передачу информации о местах приобретения в органы внутренних дел.Минэкономразвития в срок до 30 декабря поручено провести рабочие совещания с хозяйствующими субъектами в сфере торговли и общественного питания по вопросам профилактики правонарушений в сфере оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции.Минкультуры Республики Марий Эл поручено обеспечить широкую разъяснительную работу среди населения о негативных последствиях употребления алкогольной и спиртосодержащей продукции, используя теле-, радиоканалы, печатные издания, электронные СМИ, а также о запрете продажи алкогольной продукции дистанционным способом.МВД по Республике Марий Эл рекомендовано с 22 декабря организовать рейды по объектам торговли, где реализуется спиртосодержащая продукция, с привлечением сотрудников Управления Роспотребнадзора, а также активизировать работу по выявлению и пресечению продажи спиртосодержащей продукции населению частными лицами и принимать меры к возбуждению уголовных дел при выявлении фактов нахождения в обороте спиртосодержащей продукции с признаками контрафактности.Самому Управлению Роспотребнадзора по Республике Марий Эл рекомендовано на системной основе вести мониторинг сайтов с запрещенной информацией о продаже спиртного и обращаться с заявлением в судебные органы о признании запрещенной к распространению информации о продаже дистанционным способом алкогольной продукции, размещенной на сайтах в сети Интернет.Администрациям муниципальных образований и органам исполнительной власти республики рекомендовано разместить на своих официальных сайтах информацию о вреде и последствиях употребления непищевой спиртосодержащей продукции «двойного назначения».Кроме того, во всех районах - провести рейды по предприятиям торговли, аптечным учреждениям в целях установления точек продажи спиртосодержащей продукции «двойного назначения» и провести с руководителями данных объектов разъяснительные беседы. Кроме того, уже в самое ближайшее время совместно с органами прокуратуры, внутренних дел провести совещания с главами сельских поселений, руководителями предприятий торговли, участковыми полицейскими и принять комплекс мер, направленных на ограничение реализации населению спиртосодержащей продукции, на территории муниципального образования; обеспечить широкую разъяснительную работу среди населения о негативных последствиях употребления алкогольной и спиртосодержащей продукции с привлечением работников здравоохранения, образования, используя местные СМИ, Интернет портал муниципального образования и печатные районные издания.Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Республике Марий Эл Амиру Шакирову рекомендовано подготовить и направить обращение к предпринимателям республики о срочном прекращении реализации спиртосодержащей продукции «двойного назначения» (настойки боярышника, красного перца, тоника медового, лосьонов хлебного и вита-септ, товары бытовой химии, пищевые добавки, ароматизаторы и другие).Исполнительному директору Ассоциации фармацевтических предприятий Республики Марий Эл Гусейнову С.А. рекомендовано провести совещание с членами Ассоциации по введению жесткого контроля за реализацией препаратов с содержанием алкоголя, исключения продажи больших партий спиртосодержащей продукции, о срочном прекращении реализации спиртосодержащей продукции не по медицинскому назначению.Председателю Марпотребсоюза и директору Управления Федеральной почтовой связи Республики Марий Эл - филиала ФГУП «Почта России» прекратить реализацию населению спиртосодержащей продукции «двойного назначения» через сеть магазинов Райпо и отделения почты.В завершении совещания Первый заместитель Председателя Правительства республики Николай Куклин поручил скоординировать усилия в решении данной темы и не допустить несчастного случая, произошедшего в Иркутске.Накануне 21 декабря Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о снижении действующих ставок акцизов на алкогольную и спиртосодержащую продукцию в целях снижения спроса на суррогаты алкоголя. А уже сегодня вице-премьер страны Александр Хлопонин заявил, что валокордин и «Настойка боярышника» будут продаваться в аптечной сети по рецепту врача.Вице-премьер рассказал, что штраф за продажу суррогатного алкоголя составит примерно 15% от годового оборота торговой точки, а за повторную продажу будет грозить уголовная ответственность. Все поправки уже внесены в Госдуму. Пакет в полном объеме, по словам Хлопонина, должен быть принят в первом квартале 2017 года.