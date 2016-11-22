В региональной приемной председателя «Единой России» Дмитрия Медведева Марий Эл 22 декабря прошел прием граждан, который провел депутат Госдумы РФ Виктор Кидяев.
К депутату по вопросу строительства дороги обратился председатель правления потребительского кооператива «Шоядур».
«В кооперативе 200 домов. За счет личных средств членов кооператива к деревне подведено электричество, газ и водопровод, но не к каждому дому есть подъезд», - пояснил заявитель.
Мариэльцы просят Кидяева оказать содействие в строительстве дорог в самой деревне.
Дано разъяснение, что члены потребительского кооператива могут принять участие в программе поддержки местных инициатив. Письменное обращение принято в работу.
Инициативные йошкаролинцы рассказали депутату Госдумы о программе профилактики заболеваний зрения у несовершеннолетних. Для реализации программы, по подсчетам заявителей, необходимо вложение крупной суммы денежных средств: оборудование одного кабинета в школе обойдется бюджету в 317 тысяч рублей.
«Несомненно, тема сохранения здоровья наших детей очень важная. Программа нужная и мы рассмотрим возможные пути решения для ее реализации, но для этого необходим детальный разбор и заключение экспертов», - пояснил Кидяев.
По вопросу приобретения автомобиля для многодетной семьи на прием пришел житель Сернурского района республики. Решение вопроса взято на контроль.
Активисты Медведевского района просили дать разъяснения о действующих программах, направленных на развитие сельских территорий с численностью населения менее тысячи человек. По факту обращения будет составлен развернутый ответ.