В региональной приемной председателя «Единой России» Дмитрия Медведева Марий Эл 22 декабря прошел прием граждан, который провел депутат Госдумы РФ Виктор Кидяев.К депутату по вопросу строительства дороги обратился председатель правления потребительского кооператива «Шоядур».

«В кооперативе 200 домов. За счет личных средств членов кооператива к деревне подведено электричество, газ и водопровод, но не к каждому дому есть подъезд», - пояснил заявитель.

Мариэльцы просят Кидяева оказать содействие в строительстве дорог в самой деревне.Дано разъяснение, что члены потребительского кооператива могут принять участие в программе поддержки местных инициатив. Письменное обращение принято в работу.Инициативные йошкаролинцы рассказали депутату Госдумы о программе профилактики заболеваний зрения у несовершеннолетних. Для реализации программы, по подсчетам заявителей, необходимо вложение крупной суммы денежных средств: оборудование одного кабинета в школе обойдется бюджету в 317 тысяч рублей.

«Несомненно, тема сохранения здоровья наших детей очень важная. Программа нужная и мы рассмотрим возможные пути решения для ее реализации, но для этого необходим детальный разбор и заключение экспертов», - пояснил Кидяев.

По вопросу приобретения автомобиля для многодетной семьи на прием пришел житель Сернурского района республики. Решение вопроса взято на контроль.Активисты Медведевского района просили дать разъяснения о действующих программах, направленных на развитие сельских территорий с численностью населения менее тысячи человек. По факту обращения будет составлен развернутый ответ.