- повышение уровня социального обеспечения военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей;

- реализация установленных федеральным законодательством социальных гарантий военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей, повышение качества их жизни.

Изучение процесса построения современной системы социальной защиты военнослужащих позволяет говорить о радикальных, качественных изменениях, происходящих в нашей стране, в отношении к проблеме правовой и социальной защиты граждан. Решение комплексных задач построения системы правовой и социальной защиты военнослужащих, как правило, затрагивает все стороны жизни общества. В связи с этим встают принципиально новые вопросы перед экономической, социальной, духовной и другими сферами жизнедеятельности общества.Военной доктриной Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации одним из важных путей реализации основной задачи строительства и развития Вооруженных Сил Российской Федерации и других войск является:Основная задача работы отделения (территориальное, г. Йошкар-Ола) ФГКУ «Центральное региональное управление жилищного обеспечения» Минобороны России – это укрепление социальной защищенности военнослужащих, в основе которой лежит своевременное обеспечение жильем, а основной показатель работы – это счастливые семьи военнослужащих, которые получили положенное по закону жилье.Необходимо понимать, что бесплатное жилье предоставляется Минобороны России только тем военнослужащим, которые согласно действующему закону имеют на него право и признаны нуждающимися в установленном порядке.Полное и своевременное финансирование различных внедряемых Департаментом жилищного обеспечения МО РФ программ позволило всего за четыре последних года более чем втрое сократить длину квартирной очереди в Йошкар-Олинском гарнизоне.Так, если на 1 января 2013 г. на учете нуждающихся в обеспечении постоянным жильем состояло 538 человек, то на сегодняшний день, нам удалось кардинально переломить ситуацию с обеспечением военнослужащих постоянным жильем и сократить количество нуждающихся до 170 человек.За последний 2016 год отделением (территориальное, г. Йошкар-Ола) ФГКУ «Центральное региональное управление жилищного обеспечения» Минобороны России были выполнены социальные обязательства по обеспечению жильем в отношении 196 военнослужащих, из них 59 реализовали право на постоянное жилье, а 137 на служебное жилье.

Справочно: из 59 военнослужащих 12 получили квартиры в натуральном виде, 47. получили жилищную субсидию.

- предоставление военнослужащему возможности самостоятельно определять характеристики (площадь, планировку, этаж) и вид приобретаемого жилого помещения (квартира, дом, коттедж);

- возможность обеспечить военнослужащих в короткие временные сроки, в любом избираемом ими месте жительства вне зависимости от наличия готового жилищного фонда для постоянного проживания;

- возможность приобрести жилое помещение, воспользовавшись жилищной субсидией с привлечением средств материнского капитала, кредитных и собственных средств;

- возможность использовать жилищную субсидию на приобретение строящегося жилья.

Ежегодно государство на именной накопительный счет военнослужащего перечисляет сумму накопительного взноса, которая в 2016 году составляет 245880 руб.

Это является свидетельством того, что мы неуклонно движемся по пути выполнения тех задач, которые поставлены, выйти на плановый режим обеспечения - это когда в год сколько встает военнослужащих в очередь, столько они собственно и обеспечиваются.У военнослужащего есть возможность самостоятельно определиться со своим волеизъявлением, и он вправе самостоятельно выбирать предложенные, используемые, законодательно утвержденные нормы или формы обеспечения жильем. Так, он может выбрать получение квартиры в натуральном виде, получение жилищной субсидии, реализацию государственного жилищного сертификата, получение целевого жилищного займа в рамках накопительно-ипотечной системы. При этом можно задействовать собственные накопления, что является весьма важным обстоятельством.В 2014 году при поддержке Президента Российской Федерации и Министра обороны Российской Федерации С.К. Шойгу внедрена новая форма обеспечения жильем, которая уже получила широкую поддержку в обществе, а в среде военнослужащих получила название «Квартирная революция Шойгу».Жилищная субсидия пользуется у военнослужащих повышенным спросом, так как существующий подход к определению ее размера позволяет военнослужащему гарантированно приобрести жилое помещение по нормам, установленным законодательством, во всех субъектах Российской ФедерацииСреди неоспоримых преимуществ жилищной субсидии, подтвержденных трехлетней практикой её выплаты, можно назвать следующие:При этом необходимо подчеркнуть, что размер жилищной субсидии увеличивается от продолжительности военной службы, а значит, военнослужащий будет стремиться прослужить дольше и тем самым военные кадры будут подготовлены наиболее профессионально.Отмечу, что максимальную сумму жилищной субсидии в настоящее время получил ефрейтор Йошкар-Олинского гарнизона, ее размер составил 13,4 млн. рублей.Учитывая, что Минобороны России фактически прекратило строить постоянное жилье, на ближайшие годы жилищная субсидия станет основной формой обеспечения военнослужащих постоянным жильем.Следует отметить, что служба в рядах Вооруженных сил РФ сопряжена с частыми переездами, со сменой места жительства. Военнослужащие в период прохождения военной службы обеспечиваются специализированными жилыми помещениями, которые не подлежат отчуждению, приватизации, передаче в аренду, внаем и предназначены исключительно для временного проживания.В 2016 году отделением (территориальное, г. Йошкар-Ола) ФГКУ «Центральное региональное управление жилищного обеспечения» Минобороны России обеспечено служебными жилыми помещениями 137 семей военнослужащих.В 2015 году произошел знаковый момент в части обеспечения служебным жильем - увеличен размер компенсации за наем (поднаем) жилья.Здесь следует отметить, что размер денежной компенсации не менялся с 2008 года. В результате фактические затраты военнослужащих, осуществляющих наем (поднаем) жилых помещений, в 3-4 раза превышали установленные нормы, что дискредитировало саму идею использования денежной компенсации как инструмента реализации жилищных прав военнослужащих и не позволяло в полной мере исполнить обязательства государства по обеспечению военнослужащих жильем на время прохождения военной службы.Кроме того, предельный размер денежной компенсации являлся равным для всех категорий военнослужащих, вне зависимости от их воинского звания, что не способствовало стремлению военнослужащих к заключению последующих контрактов и карьерному росту.В связи с этим существующие показатели предельного размера денежной компенсации сохранились только для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту и имеющих воинские звания солдат, матросов, сержантов и старшин.Для расчета размера денежной компенсации, выплачиваемой офицерам и прапорщикам (мичманам), установлен размер денежной компенсации в размерах, применяемых для государственных гражданских служащих, назначенных в порядке ротации в федеральный орган исполнительной власти, расположенный в другой местности в пределах Российской Федерации, исходя из предельной стоимости найма 1 кв. метра общей площади жилого помещения, ежегодно утверждаемой Минтрудом России.Постановлением установлен норматив общей площади жилого помещения для расчета размера денежной компенсации устанавливается в размере 24 кв. метров - для одиноко проживающего военнослужащего, 36 кв. метров - на семью из 2 человек, 43 кв. метров - на семью из 3 человек, по 12 кв. метров - на каждого члена семьи при численности семьи 4 человека и более.Предельная стоимость компенсации 1 кв. м. определена на 2016 год Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 августа 2015 г. N 545н. и для Республики Марий Эл она составляет 326,71 рублейС учетом реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2015 г. № 989 «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2004 г. № 909» компенсация расходов, связанных с оплатой найма жилых помещений, будет приближена к рыночной стоимости аренды жилья и в среднем по Республике Марий Эл составляет 13,7 тыс. рублей в месяц на одну семью, что позволяет компенсировать военнослужащим фактические затраты на наем (поднаем) жилых помещений.Основная идея военной ипотеки — заменить государственное обязательство по выделению военнослужащим жилья выдачей финансовых средств на приобретение этого жилья. На величину государственных взносов, подлежащих перечислению на накопительный счет военнослужащего, не влияют ни его воинское звание, ни род войск, в которых он служит.Значительный интерес к участию в военной ипотеке вызван, прежде всего, возможностью приобретения жилья в собственность уже через три года после включения в реестр участников накопительно-ипотечной системы (далее – НИС), приобретение жилья как на первичном, так и на вторичном рынке жилья, в том числе по договору долевого участия.Следует иметь в виду, что приобретение участником НИС жилого помещения с использованием средств целевого жилищного займа не лишает его права на получение служебного жилья по месту прохождения военной службы.Еще одним фактором привлекательности НИС является тот факт, что участие военнослужащего в военной ипотеке не зависит от обеспеченности военнослужащего или членов его семьи жильем и не требует признания нуждающимся в жилых помещениях.Что особенно важно, военнослужащий – участник НИС может уже в начале своей военной карьеры решить один из ключевых вопросов – жилищный. Что положительно сказывается на качество прохождения его военной службы.Показатели реализации НИС свидетельствуют не только о конкурентоспособности данного вида жилищного обеспечения по сравнению с жилищной субсидией или предоставлением жилых помещений, но и о надежных перспективах для военнослужащих, жилищный вопрос которых будет разрешаться в рамках накопительно-ипотечной системы, которая в будущем (к 2028 году) станет единственным способом жилищного обеспечения военнослужащих.Основное отличие военной ипотеки от обычного кредитования это, конечно то, что ни первоначальный платеж, ни ежемесячные взносы по погашению ипотеки не затрагивают семейный бюджет военнослужащего.Пока существует Армия – существует и ее жилищный вопрос. Обеспечение жильем военнослужащих – ключевое направление социального развития государства, а основная задача отделения (территориальное, г. Йошкар-Ола) ФГКУ «Центральное региональное управление жилищного обеспечения» Минобороны России на глобальную перспективу проста и понятна: обеспечить военнослужащего достойным жильем.