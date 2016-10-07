И до сих пор, как в детстве, я мечтаю

Язык отцов заботливо сберечь,

И посвящаю я родному краю

Свою, из сердца льющуюся речь!

С. Николаев

Выход в свет 10 декабря 1775 года в Санкт-Петербурге первой марийской грамматики, составленной казанским архиепископом В. Пуцек-Григоровичем, ежегодно отмечается в Республике Марий Эл как День марийской письменности (Марий тиште кече).

Письменность величайшее достояние любого народа. У одних она существует с древнейших времен, у других возникла совсем недавно. Письменный период развития марийского языка невелик. Начался он около двух с половиной столетий назад. Но и за это короткое время она достигла уровня развития письменностей, имеющих многовековые традиции. Это произошло потому, что она имела возможность опереться на достижения мировой, и прежде всего русской, письменности. В настоящёе время марийская письменность вполне удовлетворяет потребности современного общества.Этот праздник имеет государственный статус и проводится с 1990 года. Праздник способствует повышению интереса к истории возникновения и становления марийской письменности, уважительного отношения к языку, сохранению и дальнейшему его развитию. День Марийской письменности - это прекрасный шанс узнать о прошлом, а также познакомиться с современной марийской литературой.Традиционно в этот праздничный день библиотеки города организуют выставки книг, краеведческие часы, открытые просмотры литературы, слайд – презентации виртуальных книжных выставок, литературно - познавательные часы.В детском отделе центральной библиотеке прошел краеведческий час «День марийской письменности». Ребята узнали, что одним из первых марийских просветителей был Андрей Альбинский, он создал «Черемисскую грамматику» в 1830 году. А автором первого марийского букваря был Иван Кедрин. Благодаря грамотности возникла и современная письменность и литературный язык.А также она открыла дорогу в жизнь литературной книге. Ребята познакомились с литературой марийских писателей и поэтов. Так, например, в сборник «Зеленая роща» вошли произведения писателей разных поколений, которые стали основоположниками марийской письменной литературы и также - современных писателей. Открывает книгу стихотворение «Роща» основоположника марийской литературы Сергея Чавайна, который переведен на 45 языков мира. Трудно поверить, что эти прекрасные строки родились у совсем молодого, семнадцатилетнего юноши, учащегося Казанской учительской семинарии. Автор стихов, рассказов, повестей, пьес, многочисленных переводов из русской классики (А.С.Пушкин, Н.А.Некрасов, Н.В.Гоголь, М. Горький и др.). Мероприятие дополнила книжно - иллюстративная выставка «Все о марийском крае».Сотрудники отдела обслуживания центральной библиотеки провели слайд - презентацию «История марийской письменности» для юношества Волжского городского лицея. Лицеисты познакомились с историей возникновения и становления марийской письменности, посмотрели видеоряд интересных фактов, поучаствовали в шанс - викторине «Мой край марийский». Для слушателей звучали стихи марийских поэтов, имена которых им предстояло угадать. Виртуально путешествовали по улицам марийских городов (Йошкар-Ола и Волжск), отыскивая имена марийских писателей, и поэтов в названиях улиц и конечно послушали музыку марийского края.Сегодня марийская письменность достигла высокого уровня развития. Она отвечает требованиям современной лингвистической науки. Письменность прочно вошла в жизнь и быт марийского народа и превратилась в могучее средство его национального и культурного возрождения.​