В сельскохозяйственных организациях в январе-ноябре 2016г. по сравнению с январем-ноябрем 2015г. увеличилось производство коровьего молока на 2,2%, сократилось производство скота и птицы на убой в живом весе на 11,8%, куриных яиц - на 4,2%.
Производство основных видов продукции животноводства в сельскохозяйственных организациях
|
|
Ноябрь 2016,
тонн
|
В % к
|
Январь-ноябрь
2016
|
Справочно
январь-ноябрь
2015 в % к
январю –ноябрю
2014
|
ноябрю
2015
|
октябрю
2016
|
тонн
|
в % к
январю-ноябрю 2015
|
Скот и птица на убой
(в живом весе)
|
11791,3
|
52,2
|
79,9
|
215319,3
|
88,2
|
131,5
|
Молоко коровье
|
7437,5
|
109,0
|
98,5
|
89775
|
102,2
|
98,2
|
Яйца куриные, тыс. штук
|
24168
|
92,4
|
105,8
|
259290
|
95,8
|
115,1
Надои молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях в январе-ноябре 2016г. составили 5081 кг против 4828 кг в соответствующем периоде 2015г., яйценоскость кур-несушек составила 253 штуки яиц против 267 штук яиц в январе-ноябре 2015г.
Наличие скота и птицы в сельскохозяйственных организациях (на конец месяца, голов)
|
|
Ноябрь
2016
|
Ноябрь 2016 в % к
|
Справочно
ноябрь 2015
в % к ноябрю 2014
|
ноябрю
2015
|
октябрю
2016
|
Крупный рогатый скот
|
49735
|
103,9
|
100,0
|
102,4
|
в том числе коровы
|
17619
|
99,3
|
100,1
|
95,0
|
Свиньи
|
256281
|
102,9
|
99,3
|
110,6
|
Овцы и козы
|
2749
|
107,7
|
101,4
|
110,3
|
Птица, тыс.
|
5809,6
|
48,4
|
120,1
|
108,7
В сельскохозяйственных организациях на конец ноября 2016г. по сравнению с соответствующей датой 2015г. увеличилось поголовье крупного рогатого скота на 3,9%, из него поголовье коров уменьшилось на 0,7%, увеличилось поголовье свиней на 2,9%, овец и коз - на 7,7%, поголовье птицы сократилось на 51,6%.