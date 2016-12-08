17/12/2016

В сельхозорганизациях Марий Эл увеличилось производство коровьего молока, сократилось производство скота и птицы







В сельскохозяйственных организациях в январе-ноябре 2016г. по сравнению с январем-ноябрем 2015г. увеличилось производство коровьего молока на 2,2%, сократилось производство скота и птицы на убой в живом весе на 11,8%, куриных яиц - на 4,2%. Производство основных видов продукции животноводства в сельскохозяйственных организациях

Ноябрь 2016,

тонн В % к Январь-ноябрь

2016 Справочно

январь-ноябрь

2015 в % к

январю –ноябрю

2014 ноябрю

2015 октябрю

2016 тонн в % к

январю-ноябрю 2015 Скот и птица на убой

(в живом весе) 11791,3 52,2 79,9 215319,3 88,2 131,5 Молоко коровье 7437,5 109,0 98,5 89775 102,2 98,2 Яйца куриные, тыс. штук 24168 92,4 105,8 259290 95,8 115,1

Надои молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях в январе-ноябре 2016г. составили 5081 кг против 4828 кг в соответствующем периоде 2015г., яйценоскость кур-несушек составила 253 штуки яиц против 267 штук яиц в январе-ноябре 2015г.



Надои молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях в январе-ноябре 2016г. составили 5081 кг против 4828 кг в соответствующем периоде 2015г., яйценоскость кур-несушек составила 253 штуки яиц против 267 штук яиц в январе-ноябре 2015г. Наличие скота и птицы в сельскохозяйственных организациях (на конец месяца, голов)

Ноябрь

2016 Ноябрь 2016 в % к Справочно

ноябрь 2015

в % к ноябрю 2014 ноябрю

2015 октябрю

2016 Крупный рогатый скот 49735 103,9 100,0 102,4 в том числе коровы 17619 99,3 100,1 95,0 Свиньи 256281 102,9 99,3 110,6 Овцы и козы 2749 107,7 101,4 110,3 Птица, тыс. 5809,6 48,4 120,1 108,7



В сельскохозяйственных организациях на конец ноября 2016г. по сравнению с соответствующей датой 2015г. увеличилось поголовье крупного рогатого скота на 3,9%, из него поголовье коров уменьшилось на 0,7%, увеличилось поголовье свиней на 2,9%, овец и коз - на 7,7%, поголовье птицы сократилось на 51,6%. В сельскохозяйственных организациях на конец ноября 2016г. по сравнению с соответствующей датой 2015г. увеличилось поголовье крупного рогатого скота на 3,9%, из него поголовье коров уменьшилось на 0,7%, увеличилось поголовье свиней на 2,9%, овец и коз - на 7,7%, поголовье птицы сократилось на 51,6%.

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