16/12/2016

Автоинспекторы Мари-Турекского района (Марий Эл) и журналисты провели рейдовые мероприятия







В течение нескольких недель на территории республики проводилась операция «Безопасный автобус», в рамках которой особое внимание сотрудников ГИБДД, подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции, а также представителей других заинтересованных ведомств было направлено на выявление и пресечение нарушений в области перевозок пассажиров, особенно организованной перевозки детей, багажа автомобильным транспортом, профилактику нарушений правил дорожного движения.





В Мари-Турекском районе сотрудники отделения ГИБДД привлекли к проводимым мероприятиям журналистов. В результате было выявлено и пресечено более 10 административных правонарушений совершенных водителями автобусов, по трем должностным лицам, ответственным за эксплуатацию автобусов, материалы находятся на стадии административного расследования.

В Мари-Турекском районе сотрудники ГИБДД вместе с журналистами районной газеты «Заря» провели рейдовые мероприятия по выявлению нарушений правил дорожного движения водителями автобусов.В течение нескольких недель на территории республики проводилась операция «Безопасный автобус», в рамках которой особое внимание сотрудников ГИБДД, подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции, а также представителей других заинтересованных ведомств было направлено на выявление и пресечение нарушений в области перевозок пассажиров, особенно организованной перевозки детей, багажа автомобильным транспортом, профилактику нарушений правил дорожного движения.В Мари-Турекском районе сотрудники отделения ГИБДД привлекли к проводимым мероприятиям журналистов. В результате было выявлено и пресечено более 10 административных правонарушений совершенных водителями автобусов, по трем должностным лицам, ответственным за эксплуатацию автобусов, материалы находятся на стадии административного расследования. За 11 месяцев текущего года с участием автобусов и маршрутных транспортных средств в Марий Эл произошло 71 ДТП, в которых погибли 10 и получили ранения 137 человек.

При этом практически в каждом третьем таком ДТП усматривается вина водителя маршрутки или автобуса. Это неправильный выбор дистанции, проезд на запрещающий сигнал светофора, нарушение правил проезда пешеходного перехода, очередность проезда и многое другое. При этом практически в каждом третьем таком ДТП усматривается вина водителя маршрутки или автобуса. Это неправильный выбор дистанции, проезд на запрещающий сигнал светофора, нарушение правил проезда пешеходного перехода, очередность проезда и многое другое.

Группа по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД МВД по Республике Марий Эл Нравится

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