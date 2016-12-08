За 10 лет работы профильной партийной группы Президиума Генсовета партии «Единая Россия» по защите прав дольщиков и вкладчиков удалось достроить 1 938 проблемных объектов и обеспечить жильем 195 567 «обманутых дольщиков».

«Единая Россия» запустила онлайн приемную для обращений от обманутых дольщиков: дольщики-ер.рф. Теперь участники долевого строительства могут обратиться сюда со своими заявлениями. Полученная информация передается в ЦИК партии «Единая Россия» для контроля, а также подготовки депутатских запросов в различные инстанции.

«Проблема неисполнения застройщиками обязательств перед гражданами по-прежнему актуальна. И здесь партия «Единая Россия» как ответственная политическая сила не остается безучастной и, используя все возможные правовые механизмы помогает региональным властям разбираться с долгостроями. Мы запустили онлайн приемную для обманутых дольщиков, куда люди могут обратиться со своими проблемами. Одной из главных форм деятельности рабочей группы являются выездные совещания на территориях, где застройщики начали процедуру банкротства. Также необходимо сосредоточиться на закреплении за территориями координаторов – депутатов Госдумы, которые на постоянной основе будут держать ситуацию под контролем. Кроме того, планируется вывести на новый уровень взаимодействие и сотрудничество с Минстроем, Генеральной прокуратурой, полномочными представителями Президента РФ в федеральных округах и другими органами государственной власти», – заявил руководитель рабочей группы партии «Единая Россия» по защите прав дольщиков и вкладчиков, первый зампред Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин.

По данным рабочей группы, в настоящее время в стране остается 921 проблемный объект и 122 759 пострадавших граждан из 71 региона, и эти данные постоянно обновляются.

Александр Сидякин отметил, что в настоящее время митинги «обманутых дольщиков» проводятся реже, и, как правило, либо имеют целью обратить на себя внимание властей там, где людей иначе не слышат, либо связаны с попытками тех или иных оппозиционных сил заработать политические очки. «Мы давно общаемся с представителями инициативных групп дольщиков, и они знают, что гораздо эффективнее искать и находить варианты решения проблемы в рамках совещаний, встреч и переговоров. Никакой нормальный губернатор не заинтересован в том, чтобы в его регионе были «обманутые дольщики». А если вдруг диалог не получается, то партия «Единая Россия» через наш партийный проект всегда будет способствовать тому, чтобы государство услышало людей, оставшихся в одночасье без жилья», – подчеркивает Сидякин.Надо отметить, что сейчас в Госдуме на рассмотрении находятся поправки в закон о долевом строительстве (214-ФЗ), разработанные Минстроем и предусматривающие отмену системы страхования рынка долевого строительства с одновременным запуском с 1 января 2017 года компенсационного фонда для дольщиков, а также корректировки закона о банкротстве.

«Данные решения реализуются в рамках выполнения поручений Президента по итогам заседания Госсовета, которое прошло в июне 2016 года. Один процент от всех сделок будет направляться в фонд, в этом случае, когда мы будем понимать, что тот или иной застройщик становится проблемным, а эти критерии определены в законе, после проведения определенных процедур включается понятный и прозрачный механизм по решению проблемы дольщиков. И рабочая группа будет за этим пристально следить», – заявил Сидякин.

Напомним, Президиум Генерального Совета Партии «Единая Россия» на заседании 17 ноября 2016 года, утвердил кандидатуру первого заместителя председателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Александра Сидякина на должность руководителя рабочей группы по защите прав дольщиков.