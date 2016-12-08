11 декабря. Рязань. Дворец спорта «Олимпийский». 1800 зрителей

Судьи: Андрианов, Иванов, Куприянов, Колонутов.

ХК «РЯЗАНЬ» - «АРИАДА-НХ» (Волжск) – 6:3 (2:0, 1:1, 3:2)

1:0 – Карпов (Рукин, 8.39); 2:0 – Чванчиков (Лызин, 10.25); 2:1 – Мурзин (20.57); 3:1 – Ефимов (Маслов, Филатов, 31.31); 4:1 – Старцев (Рукин, Хисамутдинов, 43.38 – бол.); 5:1 – Дубинин (Филатов, Лызин, 45.47 – бол.); 5:2 – Гарифулин (Хайруллин, Борисенков, 47.53 – бол.); 6:2 – Крикуненко (Дубинин, 54.17 – мен.); 6:3 – Воеводин (Мурзин, Нестеров, 56.53).

Пиманкин (2); Филатов (2) – Дубинин, Денежкин (2) – Петраков – Маслов; Хисамутдинов – Аверин, Старцев – Карпов – Рукин (2); Седунов – Грицких (2), Ефимов – Кривченко – Лукин; Турчанинов – Полинин, Лызин – Крикуненко – Чванчиков (2).

Анаркулов (Голованов, 43.38 – 60.00); Корчемкин – Алексеев, Хайруллин – Гарифулин – Борисенков; Дьяков – Пузатов, Бобиков – Репин (2) – Бикмуллин (2); Калинин (25) – Иванов, Воеводин – Нестеров (2) – Мурзин (2); Ананьин – Федотов, Дзедаев – Гумеров – Макаров.

Пресс-конференция

Александр АГЕЕВ, и.о. главного тренера «Ариады-НХ»:

Заключительный матч первого выездного турне декабря состоялся в Рязани. «Ариада-НХ» снова заработала шесть шайб, но только в свои ворота. Напомним, до этого волжане разгромили «Буран» со счетом 6:2.Двенадцатый месяц уходящего года «Ариада-НХ» проводит на выезде. Ни одной домашней встречи не предусмотрел календарь для болельщиков. Остается порадоваться за команду, которая вдоволь накатается по разным городам и полюбуется на русскую зиму, которая в этом году действительно красива.Ну и хотелось бы снова ощутить радости побед, и увеличения очкового резерва.Касательно матча в Рязани. Сказать, что не ждали победы-значит ничего не сказать. Однако в хоккейных кругах бытует мнение, что лучше выиграть с разницей в одну или две шайбы, чем увеличить коэффициент надежности вратаря до ужасающего. Почему? Играть потом тяжеловато. С настроем могут быть проблемы. Не говорим за всех, но такое есть.Выхватили две шайбы менее чем за две минуты, на равных провели второй отрезок и разошлись на пять шайб на двоих в третьем. Как-то так.А сейчас перерыв до субботы. До пятницы команда отдохнет, потренируется и в 7 утра поедет в закрытый город Саров. И поездка эта будет одноматчевая.Голы:ХК «Рязань» (12 + 2 к.ш):«Ариада-НХ» (33):

Бывают такие матчи, когда залетает всё – любой бросок, с разных углов. Вот такая игра сегодня была. Нашу команду сгубило пятиминутное удаление – было оно или не было пусть разбирается дисциплинарный комитет. Своим ребятам хочу сказать спасибо – боролись до конца. Игра получилась интересной, динамичной, достаточно комбинационной – не прямолинейной. Соперников с победой!

Алексей АЛЕКСЕЕВ, и.о. главного тренера ХК «Рязань»:

Игра в неравных составах не очень получилась. Да, сами дважды забросили в большинстве, но и сопернику позволили… Гости понравились – веселая, озорная команда, к тому же заметно отличалась по составу и игре от матча первого круга в Волжске. В целом, по нашей команде пока можно сказать одно – работы еще непочатый край.

17 декабря

ХК «Саров»-«Ариада-НХ»

23 декабря

«Барс»-«Ариада-НХ»

25 декабря

«Нефтяник»-«Ариада-НХ»

Предстоящие встречи